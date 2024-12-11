В Выборгском районе Ленобласти ускорят модернизацию систем водоснабжения

Работы по обновлению также затронут вопросы тарифов и собираемости платежей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить поэтапные планы по обновлению коммуникаций и строительству водоочистных сооружений и станций водоподготовки в Выборгском районе, – следует из его сообщения в Telegram-канале.

Вижу обращения по водоснабжению и стокам от жителей Выборга и района, анализирую отчеты и статистику — проблем много, и не все они связаны со старой инфраструктурой. Тарифы района, наличие договоров на обслуживание, собираемость платежей — везде необходимо дополнительное внимание. Сегодня все ответственные доложили свои предложения по решению. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Помимо прочего глава региона поручил в течение 3 недель предоставить ему проект мер, которые приведут к снижению аварийности по системе ХВС. Дрозденко также потребовал разработать план действий по сокращению прямотока стоков в водоемы и откорректировать программу строительства модульных сооружений водной инфраструктуры.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко