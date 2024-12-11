По факту разлива мазута в Металлострое возбуждено уголовное дело

Ответственность за инцидент понесет глава местного филиала энергетических источников.

Суд Колпинского района Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по статье о халатности. Поводом для процесса стал разлив нефтепродуктов на территории котельной на улице Богайчука летом 2023 года, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ответственность за происшествие возложена на Ирину Дьяченко – руководителя 1 участка группы эксплуатационного участка №50 теплоснабжения Филиала энергетических источников. Ей вменяют небрежное отношение к своим обязанностям, нарушение требований природоохранного законодательства, а также неосуществление должного контроля, которое повлекло за собой аварийный разлив мазута на территории котельной ГУП "ТЭК" "СПб" на улице Богайчука.

Отходы попали в канализационную сеть котельной, далее – в систему коммунальной канализации, а оттуда – в ручей, который находился поблизости. Позже сотрудники аварийных служб изъяли с места выброса мазута более 59 тыс кг нефтеводяной смеси и почти 2 тыс кг нефтезагрязненных отходов. Ущерб биоресурсам исчисляется в 75,5 тыс руб.

Ранее мы сообщали, что петербурженки ликвидируют последствия ЧС в Витязево.

Фото: Freepik