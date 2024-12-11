Петербурженки ликвидируют последствия ЧС в Витязево

Они совместно с местными жителями и другими волонтерами занимаются уборкой мазута с пляжей и заботой о птицах (главным образом, чайках).

Волонтеры из Петербурга посвятили январским праздникам борьбу с последствиями разлива нефти. Хотя автобус уже вернулся в город, пять человек решили остаться, чтобы продолжать ликвидацию экологического бедствия. "Петербургский дневник" выяснил причины, побуждающие их оставаться.

Как рассказала петербурженка Виктория, ее стремление быть здесь вызвано чувством ответственности перед теми, кто работает со на смене. Этот опыт самоорганизованного труда в условиях чрезвычайной ситуации вдохновляет.

В первые дни я работала на птичнике, сейчас начала выходить на пляж. И то, и другое очень часто ощущается как Сизифов труд. Мы спасаем птиц – птиц выпускают в море раньше времени, и они погибают; мы убираем мазут – волны приносят новый. Многие вообще не понимают, зачем в таком случае что-либо делать. И хотя порой я разделяю само это ощущение, мне кажется, что в нём есть проблема. Как будто за цифрами и за сухой статистикой выживания после нахождения в мазуте сложно разглядеть собственно ценность жизни. Пока я решила, что даже если из всех отмытых мной птиц в живых останется одна, я буду считать, что приехала не зря. Виктория, волонтер из Петербурга

Поездка в Анапу была организована группой инициативных петербуржцев. Они совместно с местными жителями и другими волонтерами занимаются уборкой мазута с пляжей и заботой о птицах (главным образом, чайках) в поселке Витязево.

Фото: Светлана Давыдова