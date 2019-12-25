Женщина погибла в загоревшейся квартире в Колпинском районе

В однокомнатной квартире огонь охватил двухметровую комнату.

Пожар произошел в однокомнатной квартире днем 20 октября в Колпинском районе Петербурга. В результате происшествия погибла женщина, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:16. Спасатели выехали по адресу: поселок Металлострой, улица Полевая, дом 22. На месте ЧП выяснилось, что в однокомнатной квартире горела обстановка в комнате. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Спустя около 30 минут пожар ликвидировали. В тушении участвовали 15 спасателей и три единицы техники. Жертвой возгорания стала находившаяся в квартире женщина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина стал жертвой ночного пожара на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV