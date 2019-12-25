  1. Главная
Жителей Выборгского района Ленобласти предупредили о проведении взрывных работ с 22 по 26 сентября
Сегодня, 8:50
lizapoluda

Жителей Выборгского района Ленобласти предупредили о проведении взрывных работ с 22 по 26 сентября

Эти профилактические меры принимаются исключительно в целях безопасности местных жителей и минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 22 по 26 сентября, с 10:00 до 18:00, планируется проведение массовых взрывных работ в карьерах Каменногорского сельского поселения, и, непосредственно 22 сентября, в карьере Эркиля близ Выборга. Соответствующую информацию разместили в официальном Telegram-канале администрации Выборгского района Ленобласти.

Населению настоятельно рекомендовано воздерживаться от посещения территорий промышленных площадок и прилегающих зон, находящихся в пределах 700-метровой дистанции от мест проведения взрывов вплоть до завершения мероприятий. 

Ранее мы сообщили о том, что на особо охраняемых природных территориях Ленобласти проходят рейды против браконьеров.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: выборгский район ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

