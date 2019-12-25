На особо охраняемых природных территориях Ленобласти проходят рейды против браконьеров

Цель мероприятий — выявление мест пребывания нарушителей и пресечение незаконной деятельности.

Для борьбы с браконьерами на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области регулярно проводятся инспекционные рейды, включая вечерние и ночные проверки. Об этом сообщили в дирекции региональных ООПТ.

Цель мероприятий — выявление мест пребывания нарушителей и пресечение незаконной деятельности. Инспекторы очищают водоемы от запрещенных приспособлений для ловли, препятствующих нересту рыбы и представляющих опасность для обитателей водоемов, включая редких представителей фауны, таких как ладожская кольчатая нерпа. Стоит отметить, что на отдельных участках ловля рыбы запрещена круглый год независимо от способа ловли.

Браконьерам грозит серьезное наказание: помимо административных штрафов возможно привлечение к уголовной ответственности, включая лишение свободы. Под теермином "браконьерство" подразумевается не только нелегальная охота и рыболовство, но и вырубка деревьев, сбор охраняемых растений и грибов. Даже незнание закона не снимает ответственности, подчеркнули в дирекции. Однако большинство нарушителей осознанно игнорируют запрет, зачастую недооценивая значимость охраняемых зон и значение занесённых в Красную книгу видов.

Сообщить о выявленных нарушениях можно, позвонив на горячую линию по номеру телефона 8-921-636-69-39 или отправив письмо на электронную почту hello@ooptlo.ru.

Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области