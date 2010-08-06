Прокуратура обнаружила серьезные нарушения в музеях Ленобласти

Итогом проверки стали рекомендации прокурорского надзора, вынесенные семи руководителям соответствующих учреждений.

Проведённая прокуратурой Ленинградской области проверка сохранности музейных коллекций выявила ряд серьёзных недостатков в содержании и учете музейных предметов. Нарушения были зафиксированы в нескольких учреждениях культуры региона, таких как музей "Штаб автомобилистов Дороги жизни", мемориал "Невский пятачок" и Дом-музей Владимира Ильича Ленина.

Одной из основных проблем стало несоблюдение требований пожарной безопасности, охраны от терроризма и недостаточная доступность помещений для маломобильных граждан. Отдельно отмечено игнорирование графика инвентаризаций в музее-крепости "Корела", что нарушает правила учета культурных ценностей.

Итогом проверки стали рекомендации прокурорского надзора, вынесенные семи руководителям соответствующих учреждений. Кроме того, возбуждено два административных дела в отношении лиц, допустивших нарушения.

Фактическое выполнение рекомендаций находится под контролем надзорного органа, о чём проинформировала пресс-служба областной прокуратуры 18 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть выделила дополнительные 84 млн рублей на поддержку бизнеса.

Фото: прокуратура Ленинградской области