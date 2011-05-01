Ленобласть выделила дополнительные 84 млн рублей на поддержку бизнеса

Дополнительно 70 млн рублей выделено для микрокредитной компании Ленобласти, чтобы предоставить льготные государственные микрозаймы для развития бизнеса.

Ленинградская область выделила дополнительные 84 миллиона рублей для поддержки наиболее востребованных субсидий и грантов малому бизнесу. Об этом стало известно 17 сентября из сообщения комитета по малому и среднему предпринимательству 47 региона.

Эти средства будут направлены на субсидирование социальных предприятий, покрытие части расходов, связанных с лизингом, покупкой оборудования и модернизацией производства, а также на уплату процентов по кредитам. Кроме того, предусмотрены гранты для индивидуальных предпринимателей - ветеранов специальной военной операции.

Фото: Комитет по развитию малого и среднего бизнеса Ленинградской области