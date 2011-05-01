  1. Главная
Ленобласть выделила дополнительные 84 млн рублей на поддержку бизнеса
Сегодня, 16:47
Ленобласть выделила дополнительные 84 млн рублей на поддержку бизнеса

Ленинградская область выделила дополнительные 84 миллиона рублей для поддержки наиболее востребованных субсидий и грантов малому бизнесу. Об этом стало известно 17 сентября из сообщения комитета по малому и среднему предпринимательству 47 региона.

Эти средства будут направлены на субсидирование социальных предприятий, покрытие части расходов, связанных с лизингом, покупкой оборудования и модернизацией производства, а также на уплату процентов по кредитам. Кроме того, предусмотрены гранты для индивидуальных предпринимателей - ветеранов специальной военной операции.

Дополнительно 70 млн рублей выделено для микрокредитной компании Ленобласти, чтобы предоставить льготные государственные микрозаймы для развития бизнеса.

Фото: Комитет по развитию малого и среднего бизнеса Ленинградской области

