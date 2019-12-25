Под Петербургом семья кабанов ужинает из птичьей кормушки

Иногда к кормушке приходит и крупный самец.

Семья кабанов под Петербургом по ночам приходит к птичьей кормушке для ужина. Эти животные всеядны, сообщил биолог Павел Глазков.

Семейство состоит из самки и подросших детей. Птичий корм служит кабанам подспорьем, особенно зимой. Иногда к кормушке приходит и крупный самец.

Не теряя времени, кабан запускает свое рыло прямо в кормушку – и правда, не за раз, но все же выгребает из нее весь корм. Поражает, что при своей мощи секач мог бы легко опрокинуть кормушку – и ему сразу досталась бы вся вкуснятина. Скорее всего, зверь понимает, что если сломать конструкцию, то еды в ней уже больше не будет. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Ульяна Л.)