  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом семья кабанов ужинает из птичьей кормушки
Сегодня, 9:48
81
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом семья кабанов ужинает из птичьей кормушки

0 0

Иногда к кормушке приходит и крупный самец.

Семья кабанов под Петербургом по ночам приходит к птичьей кормушке для ужина. Эти животные всеядны, сообщил биолог Павел Глазков. 

Семейство состоит из самки и подросших детей. Птичий корм служит кабанам подспорьем, особенно зимой. Иногда к кормушке приходит и крупный самец. 

Не теряя времени, кабан запускает свое рыло прямо в кормушку – и правда, не за раз, но все же выгребает из нее весь корм. Поражает, что при своей мощи секач мог бы легко опрокинуть кормушку – и ему сразу досталась бы вся вкуснятина. Скорее всего, зверь понимает, что если сломать конструкцию, то еды в ней уже больше не будет. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что глухари в Ленобласти начали рисовать загадочные узоры. 

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Ульяна Л.) 

Теги: кабаны, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии