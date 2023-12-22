Кролик чуть не откусил палец годовалой петербурженке в новгородском контактном зоопарке

Девочка получила открытый перелом дистальной фаланги указательного пальца правой кисти.

Отпуск в соседнем регионе закончился посещением больницы для петербургской семьи. Причиной стал укус кролика годовалой девочки из Северной столицы в контактном зоопарке Великого Новгорода.

Как сообщили в Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, ребенка доставили в бьницу после инцидента. Девочка в возрасте одного года и двух месяцев пострадала от укуса кролика. В результате она получила открытый перелом дистальной фаланги указательного пальца правой кисти.

Девочку госпитализировали во второе хирургическое отделение. Врачи предупредили родителей о том, что дети часто становятся жертвами нападений животных из контактных зоопарков, чужих собак и даже собственных домашних питомцев.

Ранее мы сообщили о том, что на двоих детей в Петербурге и Ленобласти напали собаки 1 мая.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)