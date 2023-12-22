На двоих детей в Петербурге и Ленобласти напали собаки 1 мая

Двое детей стали жертвами нападения собак в Петербурге и Ленинградской области 1 мая.
Так, в 47-ом регионе пострадал шестилетний мальчик, который был укушен собакой за ногу, что привело к открытым ранам на левой голени. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.
В Выборгском районе Петербурга еще один мальчик получил укушенную рану на ноге, а также ссадины на голени, спине и шее. Его состояние удовлетворительное.
Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке девочка попала в реанимацию после падения с лошади.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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