Бастрыкин поручил выяснить, как мигранты выселили петербуржцев из коммунальной квартиры

Однако регистрации и официального права на проживание по указанному адресу у иностранцев нет.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о незаконном проживании мигрантов в коммунальной квартире в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 9 мая.

Отмечается, что в информационный центр СК РФ поступило обращение петербуржца о незаконном проживании мигрантов в его "коммуналке" на Малом проспекте. В августе 2023 года в соседнюю комнату заселились несколько иностранных граждан, которые под угрозой насилия вынудили горожанина и еще одного мужчину съехать из жилого помещения. Однако регистрации и официального права на проживание по указанному адресу у мигрантов нет. Обращения в полицию не принесли никаких результатов.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах начатой процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что на петербургском рынке труда число соискателей из Таджикистана уменьшилось на 60%.

Фото: информационный центр СК РФ