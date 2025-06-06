  1. Главная
На Петроградке открывается движение по Малому проспекту
Сегодня, 17:00
Здание частично обрушилось в 2024 году.

В Петроградском районе Петербурга открывается движение по Малому проспекту у дома 44. Сейчас дорогу расчищают от снега, пишет 16 февраля телеканал "Санкт-Петербург"

Здание частично обрушилось в 2024 году. На время проведения работ перекрывали участок на пересечении с Большой Зелениной улицей. По итогам субботнего объезда приняли решение открыть проезд сначала по Малому проспекту, полностью трафик возобновят к осени. А жильцов заселят в квартиры в течение 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году на Ладожском вокзале восстановят рухнувшую парковку. Проход с Зольной улицы и въезд с Заневского проспекта закрыты. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

