На Петроградке открывается движение по Малому проспекту

В Петроградском районе Петербурга открывается движение по Малому проспекту у дома 44. Сейчас дорогу расчищают от снега, пишет 16 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

Здание частично обрушилось в 2024 году. На время проведения работ перекрывали участок на пересечении с Большой Зелениной улицей. По итогам субботнего объезда приняли решение открыть проезд сначала по Малому проспекту, полностью трафик возобновят к осени. А жильцов заселят в квартиры в течение 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом году на Ладожском вокзале восстановят рухнувшую парковку. Проход с Зольной улицы и въезд с Заневского проспекта закрыты.

Фото: Telegram / Разумишкин