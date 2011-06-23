Движение транспорта по проспекту Ленина в Сергиево ограничат

Будет закрыт проезд в направлении от Интернациональной улицы к Андреевской улице.

В Красносельском районе проходят работы по ремонту дорог. С 16 августа до 4 сентября ограничат движение по проспекту Ленина в Сергиево. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Интернациональной улицы до Волхонского шоссе. Кроме того, будет закрыт проезд по проспекту Ленина в направлении от Интернациональной улицы к Андреевской улице.

Объезд: улица Урицкого, Коммунистическая улица, Советская улица, Российский бульвар, Интернациональная улица, Красная улица, Волхонское шоссе, Новая улица, Андреевская улица, проспект Ленина, Дмитриевская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение.

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