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Движение транспорта по проспекту Ленина в Сергиево ограничат
Сегодня, 11:19
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Движение транспорта по проспекту Ленина в Сергиево ограничат

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Будет закрыт проезд в направлении от Интернациональной улицы к Андреевской улице. 

В Красносельском районе проходят работы по ремонту дорог.  С 16 августа до 4 сентября ограничат движение по проспекту Ленина в Сергиево. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от Интернациональной улицы до Волхонского шоссе. Кроме того, будет закрыт проезд по проспекту Ленина в направлении от Интернациональной улицы к Андреевской улице. 

Объезд: улица Урицкого, Коммунистическая улица, Советская улица, Российский бульвар, Интернациональная улица, Красная улица, Волхонское шоссе, Новая улица, Андреевская улица, проспект Ленина, Дмитриевская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение.

Фото: Pxhere

Теги: гати, движение транспорта, проспект ленина, сергиево
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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