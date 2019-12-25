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На перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение
Сегодня, 11:36
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На перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение

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Ограничения снимут 15 сентября. 

В Красногвардейском районе проходят работы по созданию светофорного объекта. В связи с этим с 15 августа ограничат проезд на перекрестке улицы Панфилова и Среднеохтинского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 13 августа. 

Ограничения снимут 15 сентября. Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки. 

Ранее мы писали, что с 12 по 23 августа  ограничения ввели на участке от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: автомобили, гати, ограничат проезд, среднеохтинский проспект, улица панфилова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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