На перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение

Ограничения снимут 15 сентября.

В Красногвардейском районе проходят работы по созданию светофорного объекта. В связи с этим с 15 августа ограничат проезд на перекрестке улицы Панфилова и Среднеохтинского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 13 августа.

Ограничения снимут 15 сентября. Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.

Ранее мы писали, что с 12 по 23 августа ограничения ввели на участке от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ