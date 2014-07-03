На улице Коммуны ограничат движение с 12 августа

Проезд будет затруднен на участке от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.

В Красногвардейском районе ограничат движение по улице Коммуны. Там пройдут работы по строительству газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 12 по 23 августа ограничения введут на участке от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на улице Метростроевцев закроют движение.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ