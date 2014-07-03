На улице Коммуны ограничат движение с 12 августа

В Красногвардейском районе ограничат движение по улице Коммуны. Там пройдут работы по строительству газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С 12 по 23 августа ограничения введут на участке от 2-й Жерновской улицы до 1-й Жерновской улицы.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что на улице Метростроевцев закроют движение.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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