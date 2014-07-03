  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Метростроевцев закроют движение
Сегодня, 14:34
151
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Метростроевцев закроют движение

0 0

Проезд будет заблокирован с 11 августа по 15 октября.

В Кировском районе проходят работы по реконструкции водопровода. В связи с этим на улице Метростроевцев закроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд будет закрыт с 11 августа по 15 октября. Речь идет об участке  от Сивкова переулка до Молодежного переулка.

Кроме того, с 11 августа до 15 октября ограничат движение в Молодежном переулке у улицы Метростроевцев.

Объезд: Молодёжный переулок, Балтийская улица, Сивков переулок, улица Ивана Черных, проспект Стачек, Тракторная улица.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 августа ограничивается движение транспорта по набережной Фонтанки.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: закроют движение, транспорт, улица метростроевцев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии