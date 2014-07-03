В Кировском районе проходят работы по реконструкции водопровода. В связи с этим на улице Метростроевцев закроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд будет закрыт с 11 августа по 15 октября. Речь идет об участке от Сивкова переулка до Молодежного переулка.
Кроме того, с 11 августа до 15 октября ограничат движение в Молодежном переулке у улицы Метростроевцев.
Объезд: Молодёжный переулок, Балтийская улица, Сивков переулок, улица Ивана Черных, проспект Стачек, Тракторная улица.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 13 августа ограничивается движение транспорта по набережной Фонтанки.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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