Проезд будет заблокирован с 11 августа по 15 октября.

В Кировском районе проходят работы по реконструкции водопровода. В связи с этим на улице Метростроевцев закроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд будет закрыт с 11 августа по 15 октября. Речь идет об участке от Сивкова переулка до Молодежного переулка.

Кроме того, с 11 августа до 15 октября ограничат движение в Молодежном переулке у улицы Метростроевцев.

Объезд: Молодёжный переулок, Балтийская улица, Сивков переулок, улица Ивана Черных, проспект Стачек, Тракторная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 13 августа ограничивается движение транспорта по набережной Фонтанки.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ