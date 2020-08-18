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С 13 августа ограничивается движение транспорта по набережной Фонтанки
Сегодня, 11:34
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С 13 августа ограничивается движение транспорта по набережной Фонтанки

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Ограничения будут действовать с 13 августа до 18 декабря.

В Адмиралтейском районе проводятся работы по размещению временного ограждения. В связи с этим ограничат проезд по набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать с 13 августа до 18 декабря. Речь идет об участке от Измайловского проспекта до Державинского переулка.

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки. 

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Фото: Pxhere

Теги: гати, набережная реки фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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