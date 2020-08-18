С 13 августа ограничивается движение транспорта по набережной Фонтанки

Ограничения будут действовать с 13 августа до 18 декабря.

В Адмиралтейском районе проводятся работы по размещению временного ограждения. В связи с этим ограничат проезд по набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 13 августа до 18 декабря. Речь идет об участке от Измайловского проспекта до Державинского переулка.

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.

Ранее мы писали, что на улице Орджоникидзе в квартире горела кухня.

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