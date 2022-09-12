Шестиклассник принес пистолет в школу на улице Коммуны

Оружие в руках школьника обнаружила классная руководительница.

Ученик шестого класса пронес в учреждение на улице Коммуны огнестрельное оружие. Предположительно, 13-летний принес травматический пистолет, – сообщают в издании 78.ru.

По данным журналистов, мальчик хвастался оружием перед сверстниками, после чего это заметила классная руководительница. Она отвела шестиклассника к директору, который в свою очередь вызывал в школу мать мальчика.

В конце концов школьник за свою шалость оказался в отделении полиции. Правоохранителям предстоит выяснить, где парень достал пистолет.

Ранее мы рассказывали, что в Петергофе 12-летний самокатчик в капюшоне попал под колеса автобуса. Авария произошла 7 апреля на Петербургском проспекте. Голова самокатчика была закрыта капюшоном, он не убедился в безопасности проезда. Мальчика ударило зеркалом заднего вида. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины.

Фото: Piter.TV