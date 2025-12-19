В этом году на Ладожском вокзале восстановят рухнувшую парковку

Рухнувшую парковку на Ладожском вокзале в Петербурге восстановят в 2026 году. Инцидент произошел 24 октября прошлого года, никто не пострадал.
По информации "КП-Петербург", на проблемном участке продолжаются обследования. Пока конструкции усилили ради безопасности, специалисты проверяют их несущую способность. Предварительно, после марта стартуют проектная и строительно-монтажные работы.
На основании заключения будет рассмотрена возможность организации безопасных проходов для пассажиров со стороны Зольной улицы. Но сроки могут скорректироваться по итогам экспертизы – в приоритете безопасность людей.
Пресс-служба Октябрьской железной дороги
В настоящее время проход с Зольной улицы и въезд с Заневского проспекта закрыты.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
