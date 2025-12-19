  1. Главная
В этом году на Ладожском вокзале восстановят рухнувшую парковку
Сегодня, 11:46
В настоящее время проход с Зольной улицы и въезд с Заневского проспекта закрыты.

Рухнувшую парковку на Ладожском вокзале в Петербурге восстановят в 2026 году. Инцидент произошел 24 октября прошлого года, никто не пострадал. 

По информации "КП-Петербург", на проблемном участке продолжаются обследования. Пока конструкции усилили ради безопасности, специалисты проверяют их несущую способность. Предварительно, после марта стартуют проектная и строительно-монтажные работы.

На основании заключения будет рассмотрена возможность организации безопасных проходов для пассажиров со стороны Зольной улицы. Но сроки могут скорректироваться по итогам экспертизы – в приоритете безопасность людей. 

Пресс-служба Октябрьской железной дороги 

Ранее на Piter.TV: в петербургской гимназии произошло обрушение потолка. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: ладожский вокзал, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

