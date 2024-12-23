На Васильевском острове мужчина накопил ванну фекалий, страдают соседи

Жильцы описывают виновника как пьющего мужчину в возрасте 50-60 лет.

В доме по Малому проспекту В. О. в Петербурге мужчина заливает соседей фекалиями. Все это находится в ванне его квартиры, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что на вызов приезжали сантехники, но они отказались от выполнения работы. В фекалиях также были несколько тазов. Жильцы описывают виновника как пьющего мужчину в возрасте 50-60 лет. Для чего он копит нечистоты, неизвестно.

Соседка снизу обратилась в районную полицию и администрацию, женщине не ответили. Тогда она написала в приемную губернатора, приложив фотографии. Все данные передали профильным отделам. В ЖКС готовят обращение в Роспотребнадзор.

Ранее на Piter.TV: прорыв трубы произошел на улице Черкасова.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)