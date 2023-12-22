Концерт в честь Дня Победы идет на Дворцовой площади

Мероприятие носит название "Песни, победившие войну".

На Дворцовой площади в Петербурге стартовал праздничный концерт в честь Дня Победы. Мероприятие носит название "Песни, победившие войну". Об этом 9 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Сегодня мы собрались на Дворцовой площади, чтобы отдать дань памяти и уважения нашим ветеранам – всем тем, кто защищал город-герой Ленинград и нашу страну. Мы собрались, чтобы сказать им огромное спасибо за то, что они отстояли независимость нашей страны. Губернатор Петербурга

В концертной программе на Дворцовой площади участвуют группы "Джанго" и "Декабрь", заслуженный артист Виталий Аксенов. Кроме того, жителей и гостей города с праздником поздравили народные артисты РФ Василий Герелло, Сергей Безруков, Ольга Кормухина, Григорий Чернецов, ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. В их исполнении звучат популярные мелодии и песни военных лет.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ремонтируют улицы, названные в честь героев и участников ВОВ.

Фото: прямой эфир телеканала "Санкт-Петербург"