"Мусорная" реформа в Петербурге и Ленобласти зашла в тупик

Жители активно выступают против создания новых перерабатывающих комплексов.

Три года назад в Петербурге стартовала так называемая "мусорная" реформа. Вместо нескольких компаний, занимавшихся этим вопросом ранее, в январе 2022 года все полномочия перешли к "Невскому экологическому оператору" (НЭО). Планировалось, что к 2025 году город полностью перейдет на новую систему обращения с отходами. Однако реформа столкнулась с трудностями. Spb.aif.ru порассуждал, eсть ли шанс завершить её успешно и экологически безопасно.

До 2019 года ответственность за утилизацию отходов возлагалась на муниципальных руководителей, таких как губернаторы регионов или мэры городов. На практике вопросы переработки практически не рассматривались, и около 97% всех отходов отправлялись на свалки и полигоны. Например, огромный полигон в Гатчинском районе занимал территорию площадью более 40 гектаров, а высота мусорных куч достигала уровня пятиэтажного дома. Этот полигон ежегодно принимал около миллиона тонн из общего объема городских отходов, составляющего 1,6 миллионов тонн. Его эксплуатацию постоянно продляют, поскольку других мест для вывоза мусора нет.

С 1 января 2022 года в Петербурге была запущена "мусорная" реформа. Все права на управление твердыми коммунальными отходами переданы НЭО. Город был разделен на четыре технологических зоны, каждая из которых обслуживается одним из региональных операторов. НЭО планировал создать пять комплексов по переработке отходов: два в самом городе и три в Ленинградской области. Их планировалось вводить поэтапно, параллельно закрывая действующие свалки.

Тем не менее, реформа в Ленинградской области и Петербурге оказалась в тупике. Жители активно выступают против создания новых перерабатывающих комплексов. Так, во Всеволожском районе карьер, предназначенный под строительство завода, оказался признан водным объектом. В Ломоносовском карьере "Брандовка" местные жители опасаются загрязнения источников Петергофа. Также в этом районе люди выступили против строительства предприятия в деревне Таменгонт. Единственным проектом, против которого протесты прекратились, стал карьер "Островский" в Выборгском районе, где работы уже начались. Люди боятся, что новые объекты станут местом хранения огромного количества отходов, производимых мегаполисом, и сомневаются в соблюдении необходимых экологических норм.

Как отмечает экоактивист Дмитрий Паршиков, из проектной документации видно, что под производственные здания требуется максимум 10 гектаров, тогда как остальная территория (до ста гектаров на некоторых объектах) отводится под полигоны. Это вызывает недоверие у местных жителей к современным технологиям.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец лишился руки на производстве и остался без компенсации.

Фото: Piter.TV (архив)