Петербуржец лишился руки на производстве и остался без компенсации

В течение полугода он перенёс 14 операций, но врачам не удалось восстановить функцию конечности. В итоге медики ампутировали руку, а сейчас Сергей готовится к установке протеза.

Сергей Серебренников, 56-летний житель Петербурга, последние четыре года трудился на производстве упаковки и тары, работая на станке. В апреле 2024 года он получил серьёзную производственную травму. Согласно документам Государственной инспекции по труду, инцидент произошел, когда оператор оборудования Сергей Серебренников пытался заменить рабочую деталь на шпулерезальной машине. В результате самопроизвольного включения станка он получил тяжёлую травму руки, классифицированную как тяжёлая степень повреждения.

Как пишет "Петербургский дневник", тяжелый случай произошел 8 апреля 2024 года. Мужчина вспоминает, что не понимает, как это могло произойти. Он заменял рабочую деталь на шпулерезальном станке, и его рука находилась над круглыми ножами, которые не имели защиты или изоляции. Станок неожиданно запустился самостоятельно, без вмешательства оператора. Пострадавшего немедленно госпитализировали.

Сергея Серебренникова доставили в Институт скорой помощи имени Джанелидзе, где врачи прилагали все усилия, чтобы спасти его руку. В течение полугода он перенёс 14 операций, но врачам не удалось восстановить функцию конечности. В итоге медики ампутировали руку, а сейчас Сергей готовится к установке протеза.

Пострадавший отмечает, что компания, в которой он работал, не оказывала никакой поддержки. Руководство обещало помощь, но впоследствии предложило ему подписать документ, освобождающий компанию от ответственности за произошедшее. Сергей Серебренников отказался подписывать такой документ, после чего потерял всякую связь с работодателями. Он получает выплаты по больничному листу от Фонда медицинского страхования, но никаких компенсаций от работодателя не получал.

Сейчас Сергей Серебренников рассчитывает на то, что его бывшие работодатели возместят ущерб, учитывая, что в его возрасте найти другую работу очень сложно. В молодости он работал в Ленинградском рок-клубе на улице Рубинштейна, где занимался организацией концертов и фестивалей с различными музыкальными группами.

Фото: Piter.TV