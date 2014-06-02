Матвиенко назвала деградацией "мусорную реформу"

В СФ РФ рассказали о работе Дмитрия Патрушева над проблемой.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь заявила о провале начавшейся шесть лет назад так называемой "мусорной реформы". Сенатор пояснила коллегам во время выступления на заседании Совета законодателей страны о том, что она оказалась больше похожа на деградацию и регресс. Парламентарий добавила, что региональные операторы, получающие в качестве доходов от своей деятельности сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически не подотчетны никаким профильным структурам. Спикер пояснила коллегам, что в ходе обсуждения проблемы с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в очередной раз подтвердилась известная народная мудрость "без хозяина - дом сирота".

Что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, - здесь большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко указала на то, что российский вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме, сразу же перезапустив процесс. Сенатор отметила, что министр за полгода сделал больше, чем его предшественники за вс е шесть лет "мусорной реформы". На данный момент в каждом субъекте РФ сформированы региональные штабы во главе с губернаторами, поэтому федеральные влатси получают оперативную картину по регионам. Сейчас стране не хватает 172 тысяч контейнерных площадок, 423 тысяч самих контейнеров и свыше полутора тысяч единиц специальной техники.

Матвиенко: качество взаимодействия между ветвями власти за последние годы объективно улучшилось.

Фото и видео: Совет Федерации