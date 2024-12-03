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Матвиенко: качество взаимодействия между ветвями власти за последние годы объективно улучшилось

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По ее словам, эту высокую планку необходимо удерживать.

Качество взаимодействия между ветвями власти за последние годы объективно улучшилось. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По ее словам, эту высокую планку необходимо удерживать. Она призвала действовать так, чтобы все принимаемые решения отвечали духу времени и было полезным для граждан страны.

Это наша общая ответственность.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что участники СВО должны получать помощь даже в нестандартных случаях.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, взаимодействие, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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