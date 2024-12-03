Матвиенко: качество взаимодействия между ветвями власти за последние годы объективно улучшилось

Качество взаимодействия между ветвями власти за последние годы объективно улучшилось. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
По ее словам, эту высокую планку необходимо удерживать. Она призвала действовать так, чтобы все принимаемые решения отвечали духу времени и было полезным для граждан страны.
Это наша общая ответственность.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко заявила, что участники СВО должны получать помощь даже в нестандартных случаях.
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