Матвиенко: качество взаимодействия между ветвями власти за последние годы объективно улучшилось

По ее словам, эту высокую планку необходимо удерживать.

Качество взаимодействия между ветвями власти за последние годы объективно улучшилось. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По ее словам, эту высокую планку необходимо удерживать. Она призвала действовать так, чтобы все принимаемые решения отвечали духу времени и было полезным для граждан страны.

Это наша общая ответственность. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что участники СВО должны получать помощь даже в нестандартных случаях.

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