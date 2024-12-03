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Матвиенко: участники СВО должны получать помощь даже в нестандартных случаях

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В СФ РФ указали на работу кабмина и парламента по поддержке военнослужащих.

Российские власти выстроили лучшую в мире государственную систему поддержки военнослужащих, которая будет доработана таким образом, чтобы участники специальной военной операции получали необходимую помощь даже в нестандартных случаях. Соответствующее заявление сделала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ходе выступления на ежегодном совещании  со статс-секретарями.  Сенатор добавила, что ни один боец не должен выпасть из системы, для чего потребуется организовать большую работы по межведомственным каналам. В частности, речь пойдет о поддержке с жильем, образованием и рабочими местами.

Сегодня благодаря решениям президента, действиям министерства обороны, государственного фонда "Защитники Отечества" и принятым Федеральным собранием законам у нас без преувеличения выстроена лучшая в мире система поддержки военнослужащих.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко назвала слова Путина и запуск "Орешника" мощнейшим актом геополитики.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: малентина матвиенко, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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