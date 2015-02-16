Матвиенко назвала слова Путина и запуск "Орешника" мощнейшим актом геополитики

Обращение российского президента Владимира Путина и применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник" стали мощнейшим актом в современной геополитике, значимость которого еще долго будет раскрываться. Соответствующее заявление сделала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации.
Я считаю, что обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия - это такой мощнейший акт современной геополитики. Его значимость, уверяю, еще будет долго раскрываться.
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ
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Фото и видео: Совет Федерации
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