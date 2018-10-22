Совфед одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри

Документ был внесен на рассмотрение группой парламентариев во главе Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании от 20 ноября закон о запрете пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. "За" принятие документа отдали гооса 162 сенатора, воздержавшихся не было, а "против" проголосовал один человек. Напомним, что проект был внесен на рассмотрение в Государственную Думу еще в сентябре текущего года группой парламентариев во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Правки будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Теперь владельцы социальных сетей должны будут осуществлять мониторинг для выявления информации, содержащей пропаганду отказа от деторождения. Такая информация относится к запрещенной для распространения среди несовершеннолетних. Органы власти должны будут принимать меры по защите детей.

Напомним, что пропаганда чайлдфри в фильмах станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на него.

Матвиенко предложила ввести контроль за торговой наценкой на заменители грудного молока.

Фото и видео: Совет Федерации