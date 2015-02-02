Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести контроль за торговой наценкой на заменители грудного молока. Об этом она заявила на парламентских слушаниях.
По ее словам, необходимо создать информационно-аналитическую базу с указанием типов и видов вскармливания детей, а также их диагноза. Спикер Совфеда отметила, что данная инициатива позволит точно рассчитать, сколько необходимо специального питания. Также Матвиенко заявила, что подобная практика реализуется в Челябинской области.
Ранее Матвиенко заявила, что миграционные законы наводят порядок в РФ.
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