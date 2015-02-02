По ее словам, необходимо создать информационно-аналитическую базу с указанием типов и видов вскармливания детей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести контроль за торговой наценкой на заменители грудного молока. Об этом она заявила на парламентских слушаниях.

По ее словам, необходимо создать информационно-аналитическую базу с указанием типов и видов вскармливания детей, а также их диагноза. Спикер Совфеда отметила, что данная инициатива позволит точно рассчитать, сколько необходимо специального питания. Также Матвиенко заявила, что подобная практика реализуется в Челябинской области.

Ранее Матвиенко заявила, что миграционные законы наводят порядок в РФ.

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