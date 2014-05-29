Спикер СФ РФ оценила принятие пакетов законов в отношении мигрантов.

Пакет законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, не направлен против каких-то стран или народов, а просто наводит порядок в России. Таким обрпзом председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко прокомментировала одобрение Советом Федерации правок в законодательство. На пленарном заседании сенатор пояснила коллегам, что следует вести процесс уважительно, деликатно и спокойно, как представители цивилизованного и суверенного государства.

Я хочу сказать только одно - что мы не против кого-то боремся, мы наводим в своей собственной стране порядок, который давно надо было навести, особенно в части нелегальной, незаконной миграции, которая наносит большой ущерб не только нам, но и государствам, которые они представляют. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Принятые Советом Федерации законы были подготовлены и внесены в Госдарственную думу в октябре2024 года группой из более чем 350 депутатов во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой.

СФ одобрил закон о конфискации денег за организацию незаконной миграции.

Фото и видео: Telegram / Совет Федерации