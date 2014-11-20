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СФ одобрил закон о конфискации денег за организацию незаконной миграции

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Наталья Кувшинова раскрыла подробности изменений в российское законодательство.

Совет Федерации на пленарном заседании от 6 ноября одобрил законопроект, предусматривающий конфискацию денежных средств, ценностей и имущества преступников за организацию незаконной миграции. Как  указала коллегам из высшей палаты парламента страны член профильного по конституционному законодательству и государственному строительству Наталья Кувшинова, конфискация будет применяться по этой категории уголовных дел лишь тогда, если криминальные эпизоды совершены из корыстных побуждений. Правки вносятся в статью 104.1 УК РФ.

Закон направлен на создание дополнительных правовых механизмов противодействия организации незаконной миграции.

Наталья Кувшинова, член комитета СФ

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Фото и видео: Telegram / Вместе.РФ

Теги: конфискация, мигранты, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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