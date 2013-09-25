"Невский экологический оператор" – официально новый мусорный оператор в Петербурге

Смольный заключил с компанией 10-летнее соглашение.

Комитет по природопользованию подписал 10-летнее соглашение с новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петербурге АО "Невский экологический оператор". Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Компании предстоит систематизировать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение городского мусора. Более того, региональный оператор должен плавно перейти на новую систему обращения с отходами – раздельный сбор мусора.

Если раньше услуга по вывозу мусора была в разряде жилищных, то теперь она становится коммунальной и будет оказываться по единым стандартам и правилам. пресс-служба Смольного

В конце августа АО "Невский экологический оператор" стало победителем конкурса на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Вторым участником было ООО "Ленинградская областная экологическая компания".

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