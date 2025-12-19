Ленобласть и ВМФ России заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Губернатор Дрозденко и главнокомандующий ВМФ Моисеев подписали совместный документ.

Морской совет Ленинградской области и Главное командование Военно-морского флота России подписали соглашение о взаимодействии, направленное на развитие военно-морской инфраструктуры и сохранение исторического наследия.

Соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. Документ определяет направления сотрудничества по вопросам подготовки кадров для флота, координации мероприятий по развитию портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности на внутренних водных путях региона.

Губернатор подчеркнул, что для Ленинградской области Балтика имеет стратегическое значение не только как транспортная и экономическая артерия, но и как историческая территория, где зарождался российский флот. Он напомнил о верфи в Лодейном Поле, где Петр I закладывал первые корабли, и сообщил о планах создать музей на берегу реки Свирь. В музее будет воссоздан облик исторической верфи, что позволит продемонстрировать историю военно-морского флота России и значимость региона для его становления.

Документ также предусматривает проведение совместных учебных программ, обмен опытом между региональными специалистами и офицерами флота, а также организацию мероприятий, направленных на популяризацию морской истории и культуры среди молодежи.

