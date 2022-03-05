Глава МИД Швеции хотела бы ввести против России "100 пакетов" санкций

Мария Мальмер Стенергард надеется на то, что Запад продолжит оказывать давление на Москву.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как "слухи" западные сообщения в СМИ о новом мирном плане вашингтонской администрации по украинскому кризису. Соответствующий комментарий европейский дипломат сделала в комментарии для издания Politico. В Стокгольме призвали международных союзников продолжать оказывать давление на Россию. Чиновница заметила, что хотела бы, чтобы против Москвы они ввели "100 пакетов" санкций. В частности, запреты и ограничения могут быть связаны с кораблями, которые якобы перевозят российские энергоресурсы, а также с усилением давления на компании и предприятия.

Как только появляются слухи о каких-либо ведущихся переговорах, люди теряют концентрацию. До сих пор это не принесло нам результата. Поэтому я считаю, что моя задача состоит в том, чтобы гарантировать, чтобы страны продолжали наращивать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, потому что это реально может увеличить шансы на перемирие. Мария Мальмер Стенергард, глава МИД Швеции

Напомним, что в октябре текущего года Европейский союз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В ноябре европейский комиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке сообщила общественности, что коллективный Брюссель готовит новый, 20-й, пакет антироссийских санкций.

Фото: YouTube / U.S. Department of State