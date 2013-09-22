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Власти Петербурга выбрали регионального оператора по обращению с отходами
Сегодня, 21:17
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Власти Петербурга выбрали регионального оператора по обращению с отходами

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Победителем конкурса стало АО "Невский экологический оператор".

Победителем конкурса на право заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петербурге стало АО "Невский экологический оператор". Об этом сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на источник в правительстве. 

Начальная цена контракта составляла 131 млрд рублей, организация готова выполнять услуги за 125,7 млрд рублей. Акционерами компании являются городское и областное правительство, банк ВТБ и Интер РАО. Вторым участником было ООО "Ленинградская областная экологическая компания". 

Ранее в Парголово оштрафовали предприятие, которое сжигало отходы.

Фото: pexels.com

 

Теги: контракт, мусорный оператор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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