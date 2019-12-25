В Парголово оштрафовали предприятие, которое сжигало отходы

Жители района пожаловались на неприятный запах гари.

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что отреагировали на жалобы жителей Выборгского района, которые сообщили о неприятном запахе гари и сжигании отходов в промзоне в поселке Парголово.

В июне представители комитета выехали на территорию, где зафиксировали следы сжигания отходов, на участке также осуществляли производственную деятельность.

Ведомство направило в прокуратуру района обращение о проведении дальнейших мероприятий. Так, по итогам совместной проверки в июле зафиксировали непосредственно факт сжигания отходов. Работник пояснил, что загрузил в металлическую бочку бетонную сваю в пластмассовой форме, мусор с площадки, бытовые отходы из пластика, промасленную ветошь и поджег их, мужчина признал вину.

К административной ответственности привлекли и физическое лицо, и юридическое. Штраф для второго составил 250 тыс. рублей.

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