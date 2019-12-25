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За убийство лося охотники в Ленобласти получили условные сроки
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За убийство лося охотники в Ленобласти получили условные сроки

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Также они добровольно возместили нанесённый ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Браконьеры, убившие и расчленившие лося в Ленобласти, получили условный срок. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по животному миру региона.

В ноябре прошлого года двое мужчин застрелили и разделали лося. Всё происходило на территории охотничьего хозяйства "Природа". Охотники попытались вывезти добычу в рюкзаках на машине. Их с добычей поймали инспекторы ГИБДД Волосовского района Ленобласти.

Охотники добровольно возместили нанесённый ущерб в размере 240 тысяч рублей. Оба по решению суда получили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно.

Ранее еще один браконьер из Ленобласти получил условный срок и штраф за убийство лося.

Фото: pexels

Теги: браконьеры, лось
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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