Браконьер из Ленобласти получил условный срок и штраф за убийство лося

По данным ведомства, в октябре 2019 года мужчина застрелил лося неподалёку от деревни Большое Коновалово.

Браконьера из Ленобласти осудили за незаконное убийство лося. Об этом сообщила пресс-служба комитета по животному миру 47 региона.

По данным ведомства, в октябре 2019 года мужчина застрелил лося неподалёку от деревни Большое Коновалово.

За незаконное убийство дикого животного суд приговорил охотника к условному сроку в три года с испытательным сроком один год. Также мужчина не имеет право охотиться 12 месяцев. Также браконьер должен выплатить штраф в 240 тысяч рублей.

В апреле петербургский браконьер угрожал ружьем природоохранному инспектору.

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