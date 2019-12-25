Петербургский браконьер угрожал ружьем природоохранному инспектору

Охотника попросили предъявить документы, но он начал вести себя неадекватно.

В четверг, 15 апреля, стало известно итогах рейда инспекторов комитета по природопользованию и казаков хутора "Константиновский". Специалисты пресекали браконьерство в городе. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Участники рейда услышали электронный манк и обнаружили в канаве мужчину в камуфляжном костюме и ружьем в руках. На просьбу предъявить документы, браконьер отказался и начал вести себя неадекватно: ругаться, кричать, а потом угрожать ружьем инспектору ведомства. После того, как он сделал выстрел в воздух, мужчина побежал в сторону дороги, после выстрелил еще несколько раз.

Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД. Браконьер увидел полицейских, бросил ружье и начал отрицать, что у него было оружие. Гильзы и ружье нашли, обследуя территорию.

Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством и нарушении правил охоты. Напомним, охота в Петербурге запрещена законодательно.

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