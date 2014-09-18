Россиянин заплатит за убитого в Белоруссии зубра миллионы рублей

Белорусский суд оштрафовал гражданина России на 46 тысяч евро (около 4,5 миллиона российских рублей) за зубра, которого тот застрелил на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканская прокуратура.
Наказание настигло мужчину спустя 11 лет после незаконной добычи краснокнижного животного. В декабре 2015 года он поехал в охотничий тур в национальном парке Припятский, где от его рук погиб зубр.
Позже прокурор заявил иск о взыскании в пользу Национального парка стоимости разрешения на добычу зубра в пятикратном размере. Годы спустя ответчик ничего не заплатил, поэтому прокуратура вновь потребовала взыскание.
Суд уведомил россиянина о времени и месте рассмотрения дела, но он указал, что не согласен с заявленными требованиями. В итоге требования прокуратуры о взыскании средств с учетом прошедшей в Белоруссии деноминации удовлетворили полностью.
Ранее мы сообщали, что под Гатчиной задержали браконьера, который охотился на пару лебедей.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все