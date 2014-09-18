Россиянин заплатит за убитого в Белоруссии зубра миллионы рублей

Незаконная охота произошла в декабре 2015 года на территории национального парка.

Белорусский суд оштрафовал гражданина России на 46 тысяч евро (около 4,5 миллиона российских рублей) за зубра, которого тот застрелил на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканская прокуратура.

Наказание настигло мужчину спустя 11 лет после незаконной добычи краснокнижного животного. В декабре 2015 года он поехал в охотничий тур в национальном парке Припятский, где от его рук погиб зубр.

Позже прокурор заявил иск о взыскании в пользу Национального парка стоимости разрешения на добычу зубра в пятикратном размере. Годы спустя ответчик ничего не заплатил, поэтому прокуратура вновь потребовала взыскание.

Суд уведомил россиянина о времени и месте рассмотрения дела, но он указал, что не согласен с заявленными требованиями. В итоге требования прокуратуры о взыскании средств с учетом прошедшей в Белоруссии деноминации удовлетворили полностью.

Ранее мы сообщали, что под Гатчиной задержали браконьера, который охотился на пару лебедей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)