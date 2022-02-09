Охотник-браконьер стрелял в краснокнижных лебедей на озере возле деревни Малое Замостье

Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Полицейские задержали браконьера, который охотился на лебединую пару под Гатчиной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 19 апреля поступила информация о стрельбе по шипунам, занесенным в Красную книгу. Все произошло на озере возле деревни Малое Замостье. Раненых птиц передали волонтерам, их доставили в центр помощи диким животным, где они продолжают оставаться под наблюдением специалистов по сей день. Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

По подозрению в совершении этого преступления задержали 31-летнего местного жителя. Мужчина признал вину и пояснил, что во время охоты перепутал птиц с гусями и готов возместить ущерб.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском лесу поймали браконьера.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)