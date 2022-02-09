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Охотник-браконьер стрелял в краснокнижных лебедей на озере возле деревни Малое Замостье
Сегодня, 15:59
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Охотник-браконьер стрелял в краснокнижных лебедей на озере возле деревни Малое Замостье

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Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Полицейские задержали браконьера, который охотился на лебединую пару под Гатчиной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 19 апреля поступила информация о стрельбе по шипунам, занесенным в Красную книгу. Все произошло на озере возле деревни Малое Замостье. Раненых птиц передали волонтерам, их доставили в центр помощи диким животным, где они продолжают оставаться под наблюдением специалистов по сей день. Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). 

По подозрению в совершении этого преступления задержали 31-летнего местного жителя. Мужчина признал вину и пояснил, что во время охоты перепутал птиц с гусями и готов возместить ущерб. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском лесу поймали браконьера. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: малое замостье, незаконная охота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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