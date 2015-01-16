Житель Выборга заплатит 500 тыс. рублей штрафа за охоту на автомобиле

Ко всему прочему, его "Фольксваген" изъяли в доход государства.

Сотрудники Выборгской городской прокуратуры добились наказания за незаконную охоту на автомобиле. По статье 258 УК РФ проходит 54-летний житель Выборга, который подстрелил самку лося в районе Финского залива, – сообщают в прокуратуре Ленинградской области.

По данным надзорного ведомства, незаконная охота имела место в феврале прошлого года. Обвиняемый, находясь на берегу Финского залива и передвигаясь на "Фольксвагене", охотился на самку лося. Мужчина настиг животное и сделал по нему выстрел из самозарядного карабина, в результате чего лось скончался. По итогу своих действий обвиняемый нанес ущерб имуществу Российской Федерации в размере 400 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Прокуратура Ленинградской области

При этом автомобиль, на котором передвигался мужчина, был изъят из его пользования в доход государства.

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