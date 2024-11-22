Цезарь из петербургской Росгвардии отправляется на заслуженный отдых

Пес прослужил в рядах вневедомственной охраны 9 лет.

На базе ОМОН "Бастион" состоялось торжественные проводы на отдых минно-розыскной немецкой овчарки. Пес по кличке Марвил Юнион Цезарио (для своих – просто Цезарь) прослужил в рядах Росгвардии Северной столицы 9 лет, – сообщают в пресс-службе петербургского отделения вневедомственной охраны.

Из рук командира "Бастиона" генерал-майора полиции Эдуарда Варанкина Цезарь получил знак "За отличие в службе служебной собаки III степени" и удостоверение к знаку – для кинолога и прапорщика полиции, который ухаживал за псом.

За годы его службы в петербургском ОМОНе, при участии Цезаря было выполнено более 260 задач по обнаружению взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов; обследовано более 500 объектов городской инфраструктуры и 87 единиц автотранспорта, при этом обнаружено 11 взрывоопасных предметов и более 3700 патронов различного калибра. Росгвардия Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что на проспекте Ветеранов женщина избила знакомую стеклянной бутылкой.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга