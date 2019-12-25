На проспекте Ветеранов женщина избила знакомую стеклянной бутылкой

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В Петербурге задержана женщина, напавшая на свою знакомую. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Полицейским ночью 16 февраля поступила информация о том, что у дома по проспекту Ветеранов слышны женские крики о помощи и шум драки. К адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны по Кировскому району.

На месте задержали нетрезвую 52-летнюю женщину. Было установлено, что она нанесла удар стеклянной бутылкой по голове 49-летней знакомой. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Предварительно, приятельницы вместе выпивали, после чего они поссорились. Злоумышленницу доставили в восьмой отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Солидарности женщина ударила супруга ножом в ходе конфликта.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти