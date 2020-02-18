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На проспекте Солидарности женщина ударила супруга ножом в ходе конфликта
Сегодня, 16:24
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На проспекте Солидарности женщина ударила супруга ножом в ходе конфликта

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Пострадавшему в больнице диагностировали проникающую колотую рану грудной клетки и еще несколько резаных ран в паховой области.

Росгвардейцы задержали женщину, которая воспользовалась ножом в ходе ссоры с мужем. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 16 февраля сотрудники вневедомственной охраны по Невскому району прибыли в квартиру на проспекте Солидарности по информации о бытовом конфликте. Установлено, что нетрезвая 36-летняя горожанка нанесла своему 38-летнему супругу удары ножом в туловище, а также в области паха и подмышечных впадин. 

Пострадавшему в больнице диагностировали проникающую колотую рану грудной клетки и еще несколько резаных ран в паховой области.

Задержанную, ранее неоднократно привлекавшуюся к административной ответственности за нарушение ПДД, доставили в 23-й отдел полиции. Нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец предстанет перед судом за избиение матери из-за упреков. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение с ножом, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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