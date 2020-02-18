На проспекте Солидарности женщина ударила супруга ножом в ходе конфликта

Пострадавшему в больнице диагностировали проникающую колотую рану грудной клетки и еще несколько резаных ран в паховой области.

Росгвардейцы задержали женщину, которая воспользовалась ножом в ходе ссоры с мужем. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 16 февраля сотрудники вневедомственной охраны по Невскому району прибыли в квартиру на проспекте Солидарности по информации о бытовом конфликте. Установлено, что нетрезвая 36-летняя горожанка нанесла своему 38-летнему супругу удары ножом в туловище, а также в области паха и подмышечных впадин.

Пострадавшему в больнице диагностировали проникающую колотую рану грудной клетки и еще несколько резаных ран в паховой области.

Задержанную, ранее неоднократно привлекавшуюся к административной ответственности за нарушение ПДД, доставили в 23-й отдел полиции. Нож изъяли.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти