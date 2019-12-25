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Петербуржец предстанет перед судом за избиение матери из-за упреков
Сегодня, 12:25
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Петербуржец предстанет перед судом за избиение матери из-за упреков

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Мужчина злоупотребляет алкоголем и не работает.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), рассказали 17 февраля в надзорном ведомстве. 

В июле прошлого года обвиняемый в одной из квартир дома 33 по Гвардейской улице избил кулаками свою 73-летнюю мать. Мужчина пояснил, что она стала высказывать ему претензии касательно образа жизни – фигурант злоупотребляет алкоголем и не работает.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина на Подольской улице до смерти избил коммунального работника. 

Фото: Piter.TV

Теги: избил мать, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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