Расследование уголовного дела в отношении депутата Рашкина завершено

Парламентарию предъявлено обвинение в незаконной охоте.

Расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в незаконной охоте, завершилось. Об этом "Известиям" рассказал адвокат парламентария Константин Лазарев.

По словам защиты Рашкина, дело состоит из 12 томов. Сейчас адвокатам предстоит ознакомление с материалами расследования.

Мы уведомлены об окончании предварительного следствия. Константин Лазарев, адвокат

Сегодня Басманный суд Москвы продлил Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 марта. Парламентарию запрещено пользоваться интернетом, телефоном и прочими средствами связи. Также Рашкину запрещено заниматься охотой, выходить из дома ночью и общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября текущего года депутат, находясь на территории Саратовской области, без разрешения на охоту выследил и убил лося. Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с парламентария 25 ноября.

Ранее Рашкин заявил о желании купить лося.

Фото: Госдума