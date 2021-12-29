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Расследование уголовного дела в отношении депутата Рашкина завершено
Сегодня, 12:56
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Расследование уголовного дела в отношении депутата Рашкина завершено

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Парламентарию предъявлено обвинение в незаконной охоте.

Расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в незаконной охоте, завершилось. Об этом "Известиям" рассказал адвокат парламентария Константин Лазарев.

По словам защиты Рашкина, дело состоит из 12 томов. Сейчас адвокатам предстоит ознакомление с материалами расследования.

Мы уведомлены об окончании предварительного следствия.

Константин Лазарев, адвокат

Сегодня Басманный суд Москвы продлил Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 марта. Парламентарию запрещено пользоваться интернетом, телефоном и прочими средствами связи. Также Рашкину запрещено заниматься охотой, выходить из дома ночью и общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября текущего года депутат, находясь на территории Саратовской области, без разрешения на охоту выследил и убил лося. Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с парламентария 25 ноября.

Ранее Рашкин заявил о желании купить лося.

Фото: Госдума

Теги: валерий рашкин, незаконная охота
Категории: Лента новостей, Новости России,

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