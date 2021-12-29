Депутат Рашкин заявил о желании купить лося

Парламентарию отказали в продаже "все 24 региона".

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, заявил о желании купить лося. Об этом парламентарий рассказал в интервью Telegram-каналу SHOT.

24 января в Московском городском суде состоится рассмотрение жалобу адвоката Рашкина на меру пресечения его подзащитному. На данный момент она заключается в запрете определенных действий, среди которых использование интернета, телефона и прочих средств связи.

По словам Рашкина, он уже оплатил штраф, который был указан в обвинительном заключении – 80 тысяч рублей. Теперь парламентарий намерен купить лося, чтобы "восстановить животный мир", однако в продаже животного ему отказывают.

Я хочу купить лося и отправить его восстановить, так сказать, животный мир <…> Все 24 региона отказали. Денежное выражение стоимости лося, если я смотрел по сайтам – от 90 до 800 тысяч. Разные расценки дают. Можно работать, можно оплачивать, можно везти. Валерий Рашкин, депутат Госдумы

Он уточнил, что хочет подарить животному миру именно лося, а не просто перечислить деньги на восстановление фауны.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября текущего года Рашкин, находясь на территории Саратовской области, без разрешения на охоту выследил и убил дикое животное. Затем он "принял меры к сокрытию своего оружия" и вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузили части животного в автомобиль и уехали. Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина 25 ноября. Парламентарию предъявили обвинение в незаконной охоте.

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Видео: Telegram / SHOT