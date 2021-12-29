Стая бродячих собак напала на ребенка на Камчатке

Отец мальчика заявил, что у одного из животных на ухе был чип.

На камчатке свора бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По информации ведомства, в сообществе одной их соцсетей было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлена убегающая от плачущего ребенка стая собак. По предварительной информации, инцидент произошел 23 января в районе Рыбачий. Животных от мальчика смог отогнать свидетель произошедшего.

По указанию руководителя следственного управления в тот же день органом следствия организована проверка изложенных обстоятельств. из сообщения СУ СКР по Камчатскому краю

Медпомощь ребенку не понадобилась. Его отец рассказал правоохранителям, что у одной из собак на ухе был чип.

Сотрудники СК оценят действия должностных лиц, на которых возложена ответственность за отлов и содержание безнадзорных животных.

Напомним, 22 января в поселке Домна Читинского района бездомные собаки покусали семилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело о халатности, которая привела к смерти человека по неосторожности.

Ранее глава Забайкалья Александр Осипов заявил о необходимости изменить закон об отлове безнадзорных животных.

Видео: Instagram / @rybache_